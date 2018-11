La cantante Anna Tatangelo si è resa protagonista di un gesto molto toccante: ha donato il suo premio Celebrity Masterchef

Non solo una bella donna e una brava cantante, Anna Tatangelo ha dimostrato anche di avere un gran cuore. Il gesto di donare il premio Celebrity Masterchef alla fondazione Bambino Gesù Onlus di Roma è stato molto apprezzato sui social. In molti si sono complimentati per la sua scelta di rinunciare ai 50 mila euro della vincita per donarli all’Ospedale pediatrico della Capitale. La sua vittoria della seconda edizione dello show culinario contribuirà a migliorare i servizi finalizzati all’accoglienza dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. La cantante di Sora, già mamma del piccolo Andrea, ha scelto la Fondazione che si occupa della cura dei piccoli malati. Tutti le hanno mostrato la loro gratitudine, dai degenti alle autorità della struttura.

Anna Tatangelo ha donato 50 mila euro al Bambino Gesù: come è andato l’incontro

Sarà stato il suo istinto materno, fatto sta che la cantante di Ragazza di periferia si è sentita particolarmente coinvolta dalle storie dei piccoli pazienti ricoverati. Si tratta anche di bambini non italiani le cui famiglie non hanno possibilità di pagarsi un alloggio durante il periodo di degenza dei loro bambini. E con la cifra che ha donato si risolverà proprio questo problema: con i soldi donati dalla Tatangelo sarà possibile garantire circa 2000 pernottamenti a costo zero a tutti coloro che usufruiranno della struttura. L’iniziativa di ospitare le famiglie dei piccoli pazienti non è nuova. Già dal 2017 la struttura ospedaliera, attraverso una fitta rete di associazioni senza fini di lucro, ha scelto di ospitare le famiglie che magari abitano lontane dall’ospedale. L’incontro si è svolto all’interno del Bambino Gesù dove i dirigenti amministrativi dell’ospedale e della Fondazione hanno ringraziato calorosamente la generosa artista. I piccoli le hanno preparato un disegno e le hanno consegnato dei fiori. E a fine visita una Tatangelo visibilmente emozionata si è esibita sulle note di Un nuovo bacio accompagnata dal suono di una chitarra. Tutti hanno cantato insieme a lei le note della sua famosa canzone e l’hanno salutata con un caloroso applauso.

