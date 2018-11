Belen Rodriguez e l’abito rosa a Tu si que vales: è cortissimo, avete notato?

La showgirl argentina Belen Rodriguez è pronta per una nuova puntata di Tu si que vales. Finalmente dopo una settimana di sosta, è ritornato l’esilarante talent di Canale 5. Ammettiamolo tutti: ne abbiamo sentito la mancanza. La puntata di questa sera è davvero importante, perché è la semifinale. Quindi la settimana prossima assisteremo alla finalissima. A condurre il programma accanto alla bella Belen sono sempre loro: Martìn Castrogiovanni e Alessio Sakara. Ma non solo. Perché altre colonne portanti del programma sono i giudici: Teo Mammuccari, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, affiancati dalla giudice popolare Iva Zanicchi. Insomma, un team davvero unico e inimitabile. A catturare principalmente la nostra attenzione, però, come sempre è stato il look della bellissima Belen. È il caso di ammetterlo: la Rodriguez è senza dubbio stupefacente.

Per ulteriori news su Belen Rodriguez –> CLICCA QUI

Leggi anche –> Belen Rodriguez riceve una telefonata fantastica: splendida notizia

Leggi anche –> Belen Rodriguez sdraiata sul letto: alza le gambe e tutti notano quel dettaglio

Tu si que Vales, Belen Rodriguez irresistibile: il vestito manda in delirio i suoi fan

Nuova puntata e nuovo look per Belen Rodriguez. Ma una cosa è invariata: la bellezza disarmante della showgirl. Dopo una settimana di sosta la bella argentina è pronta a regalarci una nuova scoppiettante ed esilarante puntata . Prima di iniziare a divertirci, però, è opportuno notare il look di stasera di Belen. Come sempre è mozzafiato. Ma non avevamo assolutamente alcun dubbio. Nonostante l’argentina, infatti, sia una mamma e una donna super impegnata, riesce sempre a trovare il tempo per andare in palestra e per prendersi cura di sé stessa. E i risultati, dobbiamo confessarlo, si vedono palesemente. Ma vediamo nel dettaglio questo fantastico vestito indossato dalla showgirl. Un mini dress interamente in rosa, con il lato sinistro un po’ più lungo. Le scarpe, sono naturalmente, abbinate al colore del vestito e, quindi, rigorosamente rosa. Insomma, nonostante il tema un po’ “confettino”, approviamo a piena voti il look di Belen. D’altronde qualsiasi cosa indossa l’argentina, le sta sempre divinamente. Voi che ne pensate?