Claudio Amendola che si è presentato senza capelli in diretta a Domenica In. Ecco cosa è successo, telespettatori di stucco.

Nella puntata di domenica 18 novembre della nota trasmissione “Domenica In”, in onda su RAI 1, Claudio Amendola ha sconvolto tutti. In studio è successo un qualcosa che ha lasciato di stucco ed a bocca aperta la stragrande maggioranza dei telespettatori.

Claudio Amendola senza capelli a Domenica In

Claudio Amedola, infatti, era lì per presentare la sua ultima fatica, vale a dire “Nero a metà” in cui vestirà i panni del commissario Guerrieri. Ciò che ha attirato l’attenzione è il fatto che il famoso attore romano è arrivato in studio senza nemmeno un capello, come si suol dire, ed ovviamente in molti hanno pensato subito al peggio. Non a caso le foto hanno iniziato a circolare sui social, con gli utenti degli stessi che si chiedevano cosa fosse successo ad uno dei personaggi più amati della televisione italiana.

Cosa è successo a Claudio Amendola?

Non c’è nulla da temere, dal momento che questo nuovo look altro non è che la “conseguenza” del ruolo che interpreterà in questa nuova fiction di cui davvero si parla un gran bene negli ambienti televisivi nostrani. Come si suol dire in questi casi, pare che il ruolo sia rimasto addosso al noto attore, che in ogni caso, per la gioia di tutti, è in perfetta salute. Di questi tempi, però, immagini come queste non possono non far pensare subito al peggio. Adesso, ovviamente, non resta altro da fare che attendere le prime puntate di “Nero a metà” per vedere di che si tratta.