Il primo Vip eliminato nella serata del GF Vip è Martina Hamdy

Dopo aver annunciato la salvezza di Walter Nudo, che è tornato felice nella casa del GF Vip, la Blasi ha annunciato il nome del primo eliminato di questa puntata ricca di sorprese. Ad uscire è stata Martina Hamdy. Il verdetto è arrivato dopo delle sorprese molto gradite ai due concorrenti arrivati alla decisione finale del pubblico. Stefano ha ricevuto la sorpresa del padre mentre Martina ha visto il video della sua nipotina. Il verdetto che elimina la meteorina è arrivato proprio in seguito alle polemiche partite dalla showgirl Lory Del Santo e proseguite direttamente dallo studio con l’accusa di Eleonora Giorgi. Se la prima ha espresso i suoi dubbi sul fatto di una possibile coalizione tra i giovani contro gli ‘over’, la seconda ha lanciato una frecciata velenosa proprio a colei che sarebbe stata eliminata pochi istanti dopo.

Martina Hamdy: la frecciatina di Eleonora Giorgi poco prima dell’eliminazione

La Giorgi infatti ha pensato fosse alquanto strano che in studio fossero seduti accanto a lei quasi tutti i concorrenti più ‘adulti’ di questa edizione. E che i giovani fossero quasi tutti dentro. E ha preso di mira proprio Martina Hamdy che, nonostante la sua timidezza e il suo cauto esporsi nelle questioni della casa, continuava ad essere concorrente del programma. Dopo poco il verdetto dell’eliminazione: probabile che qualcuno abbia ascoltato le parole della Giorgi e abbia deciso di eliminare un personaggio come la Hamdy, che non si è mai schierata apertamente nelle liti della casa del GF Vip. La bellissima meteorina ha cercato di rispondere alle accuse della Giorgi confermando la sua autenticità e la sua schiettezza. Purtroppo la sua avventura finisce qui e non le sarà più possibile mostrare al pubblico a casa la forza del suo carattere. Ma le polemiche non finiranno qui: di certo in studio gli animi si stanno già scaldando.

Grande Fratello Vip, il secondo eliminato della puntata è: Giulia Provvedi

La puntata del Grande Fratello Vip di ieri è stata davvero entusiasmante. Ad inizio puntata, d’altronde, Ilary Blasi aveva detto che avremmo assistito ad una puntata “eliminante”, e così è stato. Dopo l’eliminazione di Martina Hamdy, infatti, tocca ad un altro concorrente. abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Giulia Provvedi, vittima di un meccanismo crudele. La bella cantante è andata al televoto con Andrea Mainardi e Benedetta Mazza. Purtroppo il pubblico ha deciso che la sua avventura doveva terminare, lasciando la sorella Silvia tra le lacrime.

