Fabrizio Corona ha indossato la maglia di Totti, ma c’è un altro dettaglio che non tutti avranno notato.

Ha fatto a dir poco molto discutere la lite tra l’ex re dei paparazzi ed Ilary Blasi in diretta televisiva al “Grande Fratello VIP“. A lungo, infatti, non si è parlato d’altro, si può dire, con il noto fotografo che aveva poi giurato vendetta alla donna. Tutto era nato dall’accusa di tradimento con Flavia Vento fatta da Fabrizio a Francesco Totti, marito della Blasi, che non aveva preso benissimo questa notizia.

Lo scontro si era acceso ed i toni si erano alterati e non poco. Negli ultimi tempi, poi, la tempesta pareva essersi placata ma proprio in queste ore potrebbe tornare ad impazzare. E tutto a causa di un post molto enigmatico pubblicato da Corona nella notte sul suo profilo Instagram. E certamente si solleverà un polverone nelle prossime ore.

Per sapere tutto su Fabrizio Corona e su Ilary Blasi, oltre che su tutto il mondo del gossip, CLICCA QUI!

Corona – Blasi, il messaggio enigmatico del fotografo

Già, perché Fabrizio, direttamente dal suo seguitissimo profilo Instagram, ha pubblicato un post a dir poco particolare. In discoteca, infatti, Corona indossa la maglia di Totti, che lui ha sempre definito un mito, per amor del vero. Già questo potrebbe bastare a far storcere il naso visto che le parole utilizzate nei confronti della moglie di Totti non sono state propriamente delicate.

Per di più, come commento al post, tra gli hashtag compare anche “#giustizia”. Un dettaglio che probabilmente non tutti avranno notato. Quasi come a voler promettere vendetta dopo la figuraccia fatta in diretta televisiva in uno scontro verbale perso con la bella Ilary. Insomma, sono tutti da seguire e da scoprire i possibili risvolti di questa storia. Per il momento, abbiamo uno scatto pubblicato su Instagram di Fabrizio Corona con la maglia di Totti che ha sicuramente attirato tantissima attenzione.

Leggi anche -> Corona, dopo la lite con Ilary Blasi torna alla carica: “Si vergognerà”