Stefano Sala riceve dei chiari messaggi fuori dalla casa del Gf Vip

Nelle ultime ore Stefano Sala sta attraversando un momento davvero difficile. La scorsa notte, infatti, mentre era in giardino con Benedetta Mazza a scambiarsi dolce effusioni, si sono sentite delle urla rivolte proprio al bel modello. Sappiamo, infatti, che tra Stefano e Benedetta si è creato, sin da subito, un bellissimo rapporto, tanto da fare ingelosire la fidanzata del modello, Dasha Dereviankina. E, infatti, Benedetta, proprio per evitare che la ragazza soffrisse ancora di più, ha deciso di staccarsi da Stefano. Purtroppo, però, le cose non sono andate come speravamo. Perché il loro distacco è durato davvero pochissimi giorni. Al cuor non si comanda, oseremmo dire. Intanto, però, questo loro riavvicinamento non è per niente piaciuto ai fan di Stefano che, nella notte, si sono recati fuori dalla casa del Grande Fratello Vip per dirgli qualcosa di importante.

Grande Fratello Vip, urla nella notte per Stefano Sala: “Ritorna da Dasha?”

Soltanto pochi giorni fa, Benedetta Mazza si diceva decisa nel voler chiudere qualsiasi tipo di rapporto con Stefano Sala. La ragazza, infatti, voleva iniziare a pensare a sè stessa e non far soffrire Dasha, fidanzata del modello. Purtroppo, però, il loro distacco è durato davvero pochissimo. Infatti, durante la diretta di Mediaset Extra, i due ragazzi sono stati tutto il tempo molto vicini. Mentre lui fumava, lei gli stava attaccata al braccio. Insomma, due innamorati. Qualcosa, però, cattura l’attenzione di Stefano: delle urla fuori dalla casa. Purtroppo, non si è riusciti a capire chiaramente cosa urlassero queste voci. Alcuni utenti Twitter sono certi di aver sentito chiaramente: “Stefano, ritorna da Dasha” e ancora: “Stefano, ami Benedetta?”. Sicuramente, nella puntata di stasera verrà fatta più chiarezza. Anzi, ce lo auguriamo!