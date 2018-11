I Cesaroni, il giovane attore riparte da Londra: ha raggiunto suo fratello e adesso fa il lavapiatti.

Ricordate ‘I Cesaroni’? Una serie TV che ha incantato gli italiani per diversi anni, a partire dal 2000. Una fiction targata Mediaset con diversi protagonisti, tra questi anche Claudio Amendola, Matteo Branciamore, Elena Sofia Ricci e Alessandra Mastronardi. Ormai, è finita. Nel senso che non verrà più trasmessa. Tanti attori hanno continuato a fare questo lavoro, ma ce n’è uno che, invece, ha dovuto dire ‘basta’. L’attore in questione è Niccolò Centioni, che interpretava Rudy. Il ragazzo dai capelli rossi che si innamorò di Alice, il figlio di Giulio, per intenderci. Ha cominciato a lavorare per la fiction da quando aveva solo 7 anni. Poi, si è ritrovato cresciuto a bisognoso di un lavoro per badare a sé stesso quando la fiction era ormai finita. In giro, nel mondo dello spettacolo, non ha trovato nulla di interessante. Così, ha deciso di partire da zero. Anzi, da Londra.

I Cesaroni: Niccolò Centioni riparte da Londra, adesso fa il lavapiatti

Ha dovuto rimboccarsi le maniche. Cominciare a cercare altro, non solo nel mondo dello spettacolo. Finché ha deciso di raggiungere suo fratello a Londra. Dopo l’esperienza a ‘Pechino Express’, il nulla, come lui stesso ha ammesso. Adesso, così come hanno fatto tanti altri italiani giovanissimi, si è trasferito a Londra dove lavora in un ristorante come lavapiatti. Con tanta umiltà, si è rimboccato le maniche ed è ripartito praticamente da zero.

In trasmissione Pomeriggio Cinque, a Barbara D’Urso ha rivelato: “Non voglio denigrare il lavoro che sto facendo adesso, ma il mio sogno è tornare a lavorare nel mondo dello spettacolo”. Queste le sue parole, alle quali aggiunge: “Faccio il lavapiatti, altre volte lo chef, un po’ di tutto. Insomma mi do da fare. L’esperienza in Inghilterra è utile perché ho migliorato molto la lingua. Ma vorrei tornare in tv”.

