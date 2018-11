La vita in diretta, la presentatrice si confessa senza peli sulla lingua: “Sono una madre pessima”.

Prosegue senza apparente soluzione di continuità la crescita professionale di Caterina Balivo, che va avanti con il vento in poppa con la trasmissione “Vieni da me” ormai già da diversi mesi. Si può considerare, dunque, a tutti gli effetti una istituzione nella televisione italiana. Prima dell’inizio di questa trasmissione certamente fortunata, la bella presentatrice si era raccontata in una intervista a cuore aperto a Tiberio Timperi.

Svelati alcuni retroscena importanti, soprattutto relativi alla sua vita privata, che hanno lasciato molte persone di sasso. In particolar modo, la bassa autostima che pare avere in qualità di mamma.

“La Vita in Diretta”, la confessione di Caterina Balivo

Davvero per niente banali le parole affidate dalla Balivo a Tiberio Timperi, con la presentatrice napoletana che ha raccontato anche una sua debolezza. Queste le sue parole: “Mi sento sempre in difetto perché lavoro tanto, perché resto sempre indietro rispetto alle mamme degli altri bambini. Devo chiedere consiglio praticamente a tutte, informarmi sui compiti. Però penso che se non lavorassi, il mio lavoro mi mancherebbe e sarei una mamma triste. Sarebbe ancora peggio… Sono una pessima mamma”.

Il riferimento, in maniera molto chiara, è legato al poco tempo, a detta sua, che può trascorrere in compagnia dei due figli, Carlo Alberto e Cora. D’altronde fare televisione concede tanti onori ma riserva anche, in maniera inevitabile, anche qualche onere da sopportare, soprattutto per chi, come lei, è sulla cresta dell’onda. Non è tutto oro quel che luccica, verrebbe da dire.

