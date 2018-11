Lory Del Santo, la confessione da brividi: “Ho paura di uscire e della realtà…”

Tra i concorrenti più discussi di questa edizione in corso del “Grande Fratello VIP” non si può non annoverare l’ex compagna di Eric Clapton, uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi. E questo discorso vale soprattutto se si tengono in considerazione le motivazioni per le quali ha scelto di entrare nella casa più conosciuta dagli italiani.

Già, perché ha recentemente perso il figlio Loren e, per evadere da una realtà troppo dolorosa visto che già in passato ne aveva perso un altro (Connor, avuto proprio con il chitarrista), aveva optato per il Grande Fratello. Adesso che però anche questa edizione sta per volgere al termine, è inevitabile che tornino ad affiorare in lei quelle paure. Ed è proprio per questo motivo che una sua confessione ha lasciato il segno nel cuore di tutti gli spettatori del programma.

Lory Del Santo, il racconto del suo “io” commuove tutti

Con l’avvicinarsi della fine di questa edizione del noto programma, si fa sempre più vicino anche il momento in cui la showgirl dovrà tornare a fare i conti con la vita di tutti i giorni. E la cosa non la lascia certo indifferente. Queste le sue considerazioni affidate ad altri inquilini della casa in un angolino della Caverna: “Vorrei stare qui tutta la vita, mi fa un po’ paura affrontare la realtà!” Inevitabili, anche, delle considerazioni relative al padre del figlio, vale a dire Devin. Queste le sue parole: “Rispetto le sue scelte. Non lo vedo da 26 anni ma non lo giudico”.

