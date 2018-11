Estrazione Million Day di lunedì 26 novembre 2018

Million Day è il nuovo gioco d’azzardo gestito da Lottomatica, il cui debutto è avvenuto il 7 febbraio 2018. In pochissimi mesi, Million Day è diventato il gioco del momento, in quanto il giocatore con 1 solo euro, ha la possibilità di vincere 1 milione di euro. Naturalmente, però, ci sono delle condizioni da dover rispettare. Affinché il giocatore possa vincere tale somma è necessario, quindi, che indovina la cinquina vincente. Ma quali sono i numeri di oggi 26 novembre? Mettiti bello comodo, prendi la tua schedina e controlla con noi i tuoi numeri.

La combinazione vincente Million Day 26 novembre: 6-31-42-50-53

Giocare a Million Day: ecco le regole del gioco

Giocare a Million Day è davvero semplice, veloce ed economico. L’importo della giocata è, infatti, di 1 euro. L’unica cosa che il giocatore deve fare è quella di compilare la schedina con i suoi 5 numeri fortunati, compresi tra 1 e 55. È possibile giocarla entro le 18:45 ed aspettare le 19:00 per l’annuncio della cinquina vincente. Inoltre, ogni giocatore ha la possibilità di giocare, dalle 19:05 in poi, la sua schedina per il giorno dopo. Ma dove posso giocare? Tranquilli, non è per nulla complicato. Bisognerà recarsi in un qualsiasi ricevitoria Lottomatica. Oppure, scaricare l’applicazione ufficiale del Lotto, giocare la schedina virtualmente e, una volta in ricevitoria, riconoscere il QR-Code. Facile, no?

Giocare a Million Day: ecco quanto si vince

Million Day è il nuovo gioco d’azzardo ufficializzato da Lottomatica. L’unico gioco che ti permette di vincere una cifra ineguagliabile: 1 milione di euro. Inoltre, vi anticipiamo che per vincere una discreta somma è opportuno non solo che il giocatore indovini i 5 numeri, ma che indovini 2,3 o, addirittura, 4 numeri. Naturalmente, però, l’importo della vincita cambia notevolmente. Ecco di seguito i singoli premi:

Tu che aspetti? Forza, vai a giocare la tua schedina. Il fortunato, magari, potresti essere proprio tu. In bocca al lupo!