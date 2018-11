Nadia Toffa si racconta a cuore aperto: “Mi ha fatto male, davvero”.

E’ diventata ormai da diverso tempo il simbolo della lotta contro il cancro la giornalista e presentatrice delle “Iene”, nota trasmissione in onda su Italia 1. Si tratta, infatti, di una donna dalla forza disarmante, in grado di affrontare sempre con il sorriso e con positività le tante difficoltà che la vita le ha messo davanti.

Prima la malattia, poi la guarigione ed infine il ritorno della stessa. Nonostante questo, non si è mai persa d’animo ed anzi ha continuato a lottare ed anche a lavorare come se nulla fosse. Il tutto sorridendo anche delle conseguenze, inevitabili, delle chemioterapie e delle cure. Proprio in queste ore ha deciso di aprire il cuore ai propri fan, con i quali conferma una volta di più di avere un rapporto molto stretto. Quasi confidenziale, verrebbe da dire.

Per sapere tutto su Nadia Toffa e sulla sua vita privata, oltre che professionale, CLICCA QUI!

Nadia Toffa, il messaggio su Instagram: “Mi ha fatto male”

“Buongiorno amici. Ieri era la giornata contro la violenza sulle donne e rivedere il mio servizio su Erika mi ha fatto tanto male. Che strazio per lei e i suoi bimbi bruciati vivi dal compagno. Che ipocrisia consigliare alle donne di denunciare quando poi vengono abbandonate da chi dovrebbe difenderle. Riforma della giustizia subito! No sconti di pena, NO scarcerazioni per buona condotta. Pene più severe! Cosa aggiungereste alla riforma? Difendiamo le nostre donne! 💓 un abbraccio a tutti e buona giornata”.

Così su Instagram la bella giornalista, che ha voluto ricordare, nel giorno contro la violenza sulle donne, un suo servizio a dir poco toccante. I suo fan certamente non lo hanno dimenticato.

Leggi anche -> Nadia Toffa rivela: “I medici reagiscono così quando mi vedono”