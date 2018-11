Paola Perego diventa nonna: è un bambino, svelato il nome con un post pubblicato sui social.

Giornata indimenticabile ieri per Paola Perego e per tutto il resto della sua famiglia. La nota conduttrice, infatti, all’età di 52 anni è diventata nonna! Già, perché ieri la figlia Giulia di 26 anni avuta con Andrea Carnevale, con il quale il matrimonio si è da tempo concluso, ha dato alla vita il piccolo Pietro.

Ad annunciare la nascita dell’infante, oltre che il sesso ed il nome, a tutti sui social network è stata proprio la Perego con un lungo messaggio su Instagram dal quale traspare tutta la sua emozione. Nella foto da lei condivisa, c’è, accanto a lei, il genero, nonché padre del piccolo, Filippo Giovannelli. Inevitabilmente, poi, il post ha impiegato pochissimo tempo per diventare virale ed essere sommerso di “like” e messaggi di buon augurio.

Paola Perego diventa nonna, il messaggio è da brividi

“Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre (Gabriel Garcia Marquez). Benvenuto, Pietro! 24/11/2018. Amore incondizionato”.

Questo il messaggio da lei pubblicato su Instagram il giorno dopo la nascita dello stesso. Insomma, per intenderci, ha atteso di assorbire e di far passare lo stato di emozione mista a fibrillazione che si genera sempre dopo la nascita di un nipote. Paola Perego nonna: il sogno si è finalmente concretizzato per lei. Una giornata che lei, l’ex marito, la figlia, il genero e tutto il resto delle persone a loro vicine non dimenticheranno praticamente mai.

