Stasera in TV, Serie A: chiude la 13a giornata il Monday Night di Cagliari

Davvero di elevatissimo livello lo spettacolo offerto fino a questo momento dalla 13a giornata di Serie A. Tante sorprese, a partire dal pareggio conquistato dal Chievo Verona al San Paolo di Napoli fino ad arrivare all’1-1 ottenuto da un Milan pieno di infortuni all’Olimpico contro la Lazio. E lo spettacolo non è ancora finito. Già, perché stasera è in programma una partita tutta da vivere.

Da una parte i padroni di casa del Cagliari in cerca di continuità dopo gli ultimi risultati e le ultime prestazioni molto incoraggianti, dall’altra il Torino a caccia del treno che porta in Europa. Si tratta di un match tutto da vivere e tutto da seguire. Partita, però, a cui non potrà prender parte Lucas Castro, che proprio in mattinata ha riportato la rottura del legamento crociato. Davvero una brutta tegola per Maran, che perde quello che forse è il suo pupillo.

Per sapere tutto sulla programmazione televisiva giorno per giorno relativa al mondo del calcio, allora CLICCA QUI!

Cagliari vs Torino, dove seguire stasera in TV il match di Serie A

Come detto, classico Monday Night questa sera tra il Cagliari di Rolando Maran ed il Torino. A proposito dei granata, non seguirà la squadra Walter Mazzarri per dei problemi di salute avuti proprio questo fine settimana. La gara in questione sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20.30 ma dalle 20.00 ci sarà un ampio pre partita. Dopo il fischio finale, non muovetevi poi dal momento che ci sarà un post match con tante interviste e contenuti dallo stadio.

Leggi anche -> Serie A, 13a giornata: Sky e DAZN, dove guardare le varie partite