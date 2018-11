Ecco l’ultimo messaggio della Madonna di medjugorje del 25 novembre 2018:

“Cari figli! Questo tempo è tempo di grazia e di preghiera, tempo di attesa e di donazione. Dio si dona a voi perché lo amiate al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, aprite i vostri cuori e le vostre famiglie affinché quest’attesa diventi preghiera ed amore e soprattutto donazione. Io sono con voi, figlioli e vi esorto a non rinunciare al bene perché i frutti si vedono, si sentono, arrivano lontano. Perciò il nemico è arrabbiato e usa tutto per allontanarvi dalla preghiera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”

Messaggio di speranza con cui la Madonna di Medjugorje ci avvicina al bene

Ancora un messaggio di speranza da parte della Madonna di Medjugorje che ci invita ancora una volta a pregare e non rinunciare al bene. Rispettando, così, la parla di Suo figlio Gesù Cristo. Parla anche del nemico, la nostra Madonna, invitandoci a seguire soltanto il bene e assicurandoci che Lei ci è sempre molto vicina. La Beata Vergine Maria ci ha donato una ulteriore prova del suo amore, tenendoci stretti come non mai. Si rinnova, dunque, l’appuntamento con i fedeli da Medjugorje che aspettano sempre con molta ansia le parole della Vergine.

Ancora una volta, il messaggio è stato consegnato alla Veggente Mirjiana. Un messaggio con cui ha voluto affrontare anche l’argomento della ‘donazione’, che dev’essere accompagnata all’inseguimento del bene. La Madonna ci invita ad aprire i cuori dinanzi alla preghiera, al fine di poter amare Dio con tutto l’amore possibile. Un messaggio che avrà riempito il cuore dei fedeli di luce e speranza, in un periodo in cui si parla ancora troppo di violenze e quant’altro.

