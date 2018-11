Uomini e Donne, Rocco perde le staffe davanti a Gemma: “Vuoi che mi spogli? Vergognati”

La puntata di oggi di Uomini e Donne dedicata al Trono Over si apre ancora una volta con Gemma Galgani al centro dello studio che parla della sua storia con Rocco. Dopo la scorsa puntata infatti la dama di Torino è andata a cercare Rocco perchè, a suo dire, lui l’avrebbe presa in giro. Gemma inizia a mostrargli foto e segnalazioni e a quel punto il suo corteggiatore perde le staffe e le spiega che con questa donna c’è una causa in Tribunale.

Uomini e Donne, Rocco provoca Gemma: “Mi spoglio?”

Ma Gemma non si placa, continua a provocarlo e alla fine l’uomo esausto dalla discussione esagera: “Cosa volevi da me Gemma quella sera? Vuoi che mi spogli? Mi spoglio”. Rocco così si slaccia la cintura e apre la camicia urlando: “Vuoi che mi spogli?”. Gemma Galgani gli dice di rivestirsi e Rocco cerca di andare via: “Sai cosa dovresti fare? Prendere la macchina, fare il pieno, guidare fino a quando non si ferma la macchina e restare lì. Maledico il giorno che ti ho conosciuto”.

Rocco contro Gemma: “Vergogna, dovevi chiedermi scusa”

Tornati in studio a Uomini e Donne Gemma e Rocco discutono e il corteggiatore dichiara: “Tu hai messo il naso nella mia vita passata e non ti devi permettere, se io fossi venuto a calpestare la tua vita passata tu mi avresti mandato in galera, mi dovevi chiedere solo scusa”. Tina Cipollari interviene dando ragione ovviamente a Rocco, ma si aggiunge anche Gianni Sperti: “Tu se sai che il tuo uomo ha dei problemi legali con qualcuno non vai a rincarare la dose e creare problemi. Perchè lo fai Gemma? Perchè vai cercare ancora lui?”. Secondo Tina, Gemma vuole solo lavarsi la coscienza, mentre secondo Gianni, la dama di Torino è gelosa. Interviene Maria De Filippi chiedendo se la storia tra lei e Rocco è chiusa e Gemma dichiara di sì: “Sono solo andata a cercare la verità perchè mi arrivavano troppe segnalazioni”.