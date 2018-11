Vanessa Incontrada choc: “Mi hanno ferita, è un mondo cretino”.

E’ stata per anni uno dei volti più conosciuti e presenti nelle televisioni degli italiani, ma negli ultimi tempi è finita, in maniera quasi del tutto inevitabile, un po’ in secondo piano. Nulla di “grave”, però, dal momento che ancora oggi continua ad essere ricordata praticamente da tutti per la sua positività, la sua energia ed anche la sua straordinaria bellezza. “Non è tutto oro quello che luccica”, però, verrebbe da dire.

Già, perché la bella spagnola ieri si è raccontata nel corso della trasmissione “Domenica In“. Ed ha svelato anche quello che è stato una sorta di psicodramma vissuto. In un periodo particolare della sua vita aveva messo su qualche chilo in più ed è bastato ciò a metterla nel mirino delle persone più cattive.

Vanessa Incontrada choc, la confessione

Queste le sue dichiarazioni che devono necessariamente far riflettere: “Viviamo in un mondo cretino per certi aspetti. Sentir parlare solo dei miei chili in più mi ha ferita davvero tanto. Ma non avete altro da dire? Se metto qualche chilo non vuol dire che non mi alleno o che non mi curo. Lo faccio sempre, poi chi è che non inizia una dieta ferrea per una settimana e dopo lascia perdere?”

Il tutto, poi, è avvenuto dopo la gravidanza avuta. Momento di certo non facile, come da lei stessa ammesso: “Quando ero incinta me ne andai a Barcellona per stare con mia madre, ho anche avuto problemi durante la mia gravidanza. Non l’ho mai detto, perché non mi è sembrato necessario”.

