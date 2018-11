Wanda Nara in abito completamente trasparente: gli occhi di tutti i presenti si posano su di lei.

Tra tutte le wags del calcio italiano, a tutti i livelli, la bella modella argentina è certamente la più amata e desiderata. Moglie di Mauro Icardi, uno degli attaccanti più forti al mondo nonché capitano dell’Inter, la bella sudamericana è una vera e propria star sui social network.

La sua fama in Italia è cresciuta oltremisura proprio grazie al bomber nerazzurro, a causa di un inizio burrascoso di questa storia nata dalle macerie di quella avuta in precedenza con Maxi Lopez. Proprio in queste ore lady Icardi ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia che immortala l’outfit indossato ieri sera. Ed i fan non saranno di certo rimasti impassibili dal momento che il vestito è praticamente trasparente.

Wanda Nara, il vestito trasparente manda i fan in delirio

La foto da lei pubblicata è stata scattata in occasione dell’evento “Un sorriso per Pupi” organizzato dall’associazione ONLUS fondata da Javier Zanetti, il cui soprannome è, per l’appunto, “Pupi”. Tanti gli invitati eccellenti, ma si è ritagliata uno spazio importante proprio Wanda Nara. Soprattutto per merito del suo vestito praticamente trasparente.

Una foto del genere, come quella condivisa dalla modella argentina sul suo profilo Instagram, in maniera inevitabile ha fatto molto presto il giro del web diventando quasi virale. E d’altronde il suo modo di essere inevitabilmente cattura l’attenzione degli utenti maschili dei social che attendono con ansia proprio questa tipologia di foto. Anche questa è una forma di spettacolo.

