DOCKIN D FINE Cassa

Le offerte Amazon di oggi iniziano nel campo dell’elettronica. L’altoparlante DOCKIN ti servirà ad ascoltare meglio la tua musica in casa o nell’ambiente che preferisci. La sua batteria ti consentirà una durata dell’ascolto fino a 10 ore. Inoltre il suo sistema anti-polvere e impermeabile non teme la formazione di sporco e pioggia. Approfittane oggi a 104,95 euro.

De’ Longhi Macchina per caffè

La macchina da caffè De’ Longhi Eletta ti farà gustare un caffè dal gusto intenso e profumato ogni volta che vorrai. Grazie al nuovo sistema latte-crema potrai preparare dei fantastici cappuccini con morbida crema di latte. Il prezzo della macchina solo per oggi è di 489,99 euro.

YI Gimbal Stabilizzatore

Lo stabilizzatore Gimbal ti permetterà di scattare foto e registrare video con la massima stabilità. E’ adatto a IPhone, Samsung Galaxy e Huawei One-Plus, Xiaomi e tanti altri smartphone con sistema operativo Android. L’offerta prevede un costo di 89,99 euro.

Rowenta Airforce

L’aspirapolvere Rowenta Airforce sarà utile nei lavori di casa e molto pratica da usare. Infatti il suo sistema senza filo e senza sacco la rende più comoda e maneggevole. Per di più il sistema a 82 Decibel non la rende rumorosa. La scopa Rowenta oggi è in offerta a 119,90 euro.

Hiluckey caricabatterie solare

Il caricabatterie Hiluckey ad alta capacità, ha un design compatto che lo rende facile da montare. Il suo sistema a tre pannelli power bank è in grado di accumulare energia solare per caricare i tuoi smartphone. E’ anche pensato per uso esterno quindi è impermeabile, anti-urto e anti-polvere. Il caricabatterie costa solo 29,89 euro.

ETNA Doc Bianco

Il vino ETNA Doc proviene dai migliori vigneti sul versante occidentale del famoso vulcano. La sua particolarità è l’uva usata per produrlo: la qualità Carricante e Catarratto sono state accuratamente raccolte a mano e selezionate per offrire un vino dal gusto piacevole e delicato. E’ tempo di feste, il Natale si avvicina: compra le bollicine con ETNA Doc a soli 8,30 euro.

Umidificatore Ambiente VicTsing

Con l’umidificatore VicTsing l’aria che respiri sarà più sana, più pulita e mantiene il giusto livello di umidità nell’ambiente. L’umidificatore inoltre è molto silenzioso e, quando sarà acceso, non disturberà il sonno o il lavoro. Si spegne automaticamente quando termina l’acqua all’interno. E’ solo per oggi al costo di 33,59 euro.

HUION Tavoletta Grafica

La tavoletta HUION ha 10×6,25 pollici di superficie per lavorare. Usarla è ancora più semplice. Infatti i suoi 8 tasti veloci e 16 tasti di funzione la rendono più pratica. Ti aiuterà a trasformare i tuoi disegni in fantastici lavori grafici. La promozione di oggi è al costo di 62,24 euro.

Zenzero disidratato

Le proprietà benefiche dello zenzero sono innumerevoli. La confezione in offerta contiene 1 KG di zenzero disidratato e senza zucchero, al naturale. In aggiunta alle se proprietà benefiche, lo zenzero aiuta anche a combattere il senso di pesantezza a fine pasto. La confezione in promozione oggi costa 20,52 euro.

Bottega Verde Kit

Il kit in confezione regalo per il prossimo Natale 2018 contiene tre fantastici prodotti della linea al cioccolato firmati Bottega Verde. Il bagno-doccia vi aiuterà a rilassarvi durante i vostri momenti di relax in doccia. La crema mani contribuirà e mantenere le vostre mani morbide e setose al sopraggiungere del freddo e il latte corpo coccolerà il vostro corpo in una calda sensazione di piacere. La linea al cioccolato lascerà su di voi un gradevole profumo di cacao per tutto il giorno. La confezione regalo è al costo di 12,58 euro.

F. Ciardi