Anna Moroni, terribile lutto in famiglia per l’ex personaggio de La Prova del Cuoco

Un terribile lutto quello che ha colpito la famosa Anna Moroni, de ‘La Prova del Cuoco’. Elisa Isoardi, nuova conduttrice del programma, ha voluto inviare un abbraccio alla ex collega senza specificare cosa fosse accaduto, per non essere indelicata. La notizia è appena arrivata: purtroppo, è venuta a mancare la sorella di Anna proprio nelle ultime ore.

Lutto per Anna Moroni: il messaggio di Elisa Isoardi

I giornalisti di Fanpage.it hanno contattato l’entourage di Anna, il quale, secondo quanto riportato, avrebbe parlato della morte di sua sorella. Una notizia terribile, purtroppo, quella che abbiamo appena ricevuto. Quella che ha ricevuto anche Elisa Isoardi, forse poco prima della diretta. Mentre era in trasmissione, infatti, ha parlato così: “Anna Moroni è stata per tanti anni qui a La Prova del Cuoco e purtroppo ha subito una cosa brutta in famiglia, quindi noi le mandiamo un abbraccio fortissimo”.

Anna Moroni ha voluto dire addio a La Prova del Cuoco dopo che anche Antonella Clerici aveva deciso di lasciarne la conduzione. Anna voleva smettere con la sua avventura in televisione dopo circa vent’anni tra le fila della Rai. In realtà, poi, è arrivata una proposta da parte di Mediaset che non ha potuto rifiutare ed è passata a ‘Ricette all’italiana’. Un immenso dolore quello che ha colpito in queste ore la sua famiglia. Speriamo si riprendano presto e ci uniamo all’abbraccio di tutti i familiari per questa grave perdita.

