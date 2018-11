Belen Rodriguez allo specchio, mini balletto e vestito cortissimo che manda i fan in delirio.

La bella sudamericana ormai da diverso tempo è diventata una istituzione della televisione italiana. Il motivo è certamente da ricercare nella sua capacità di bucare lo schermo, come si suol dire nel gergo tecnico, ma a tal proposito non può essere sottovalutata la sua straordinaria bellezza. Proprio in queste ore è arrivata, se fosse necessario, l’ennesima dimostrazione della sua capacità di provocare gli utenti di Instagram.

Già, perché proprio su questo social network, in modalità storie, ha pubblicato un video che la ritrae alle prese con un balletto davanti allo specchio. Il vestitino risulta essere troppo corto ed inevitabilmente le immagini hanno fatto il giro del web. Ovviamente, anche questo contribuisce al suo enorme successo che si ripercuote anche sui social, dove è una autentica stella a livello nazionale e non solo. Essendo argentina, anche in patria gode di un notevole successo.

Belen Rodriguez, il balletto fa impazzire i fan

Nel video che vi proponiamo di seguito si vede la bella argentina augurare la buona notte ai suoi follower a modo suo. Vestitino corto, specchio e balletto con movimento di anche. Ci hanno messo poco, ovviamente e come al solito quando si tratta di lei, le immagini a fare il giro del mondo. Essendo, però, una storia, non è dato conoscere la reazione dei fan. Ma, per usare un eufemismo, non è molto difficile immaginare quello che è stato il loro primo pensiero.

Anche questo, inutile negarlo, è il mondo dei social network e dello spettacolo. Belen Rodriguez, in anticipo sui tempi, lo ha capito ormai da anni.

