Sesto Live X Factor 2018, le canzoni assegnate dai giudici ai concorrenti per la puntata di giovedì 29 novembre.

Andrà in onda giovedì 29 novembre 2018 la sesta puntata dei Live Show di X Factor 2018. I concorrenti rimasti in gara a XF12 sono Luna Melis, Sherol Dos Santos, Martina Attili per Manuel Agnelli e le sue under donna, Leo Gassmann e Anastasio per Mara Maionchi e i suoi under uomini, Bowland per Lodo Guenzi con i gruppi e Naomi per gli over di Fedez. Vediamo ora quali canzoni sono state assegnate ai concorrenti di X Factor 2018 dai giudici per il sesto Live.

Assegnazioni X Factor 2018 sesto live: le canzoni dei concorrenti

Vediamo ora le canzoni che i giudici di X Factor 2018 hanno assegnato ai loro concorrenti per il sesto live in onda giovedì 29 novembre:

Naomi: Look at Me di Chris Brown

Martina Attili: Hyperballad di Bjork

Sherol Dos Santos: urning tables di Adele

Luna Melis:

Anastasio: Stairway to heaven dei Led Zeppelin

Leo Gassman: La terra degli uomini di Jovanotti

Bowland: Seven Nation Army dei The White Stripes.

Anticipazioni X Factor 2018 giovedì 29 novembre

Nella puntata di X Factor 2018 di giovedì 29 novembre vedremo due manche. Nella prima i concorrenti canteranno le canzoni assegnate loro dai giudici di XF12, mentre nella seconda parte canteranno una versione ridotta del loro inedito. Chi sarà l’eliminato di questa puntata di X Factor 2018? C’è molta tensione nelle squadre di Fedez e Lodo Guenzi: entrambi infatti sono rimasti con un solo concorrente, Naomi per gli over e Bowland per le band. Questa settimana dovranno tentare il tutto e per tutto per cercare di non essere eliminati e di proseguire verso la Finale di XF12. A rischio però vediamo proprio Naomi, finita al ballottaggio nella scorsa settimana e che, canzone dopo canzone, ha un po’ perso quel groove e quello stile rock che ci aveva coinvolto tanto durante le audizioni.