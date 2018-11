C’è posta per te: ecco la data di inizio e chi potrebbero essere i primi ospiti

La famosa conduttrice Maria De Filippi è super pronta per una nuova edizione di C’è posta per te. Le nuove puntate del programma, infatti, sono state registrate per tutta l’estate e devono essere solo messe in onda. Molto probabilmente, però, se ne parlerà direttamente l’anno prossimo. Dal momento che sabato 1 dicembre assisteremo alla finalissima di Tu si que Vales, talent di cui Maria fa parte. Ma quando inizia esattamente la nuova edizione di C’è posta per te? Molte indiscrezioni fanno credere che la nuova edizione del programma inizi sabato 19 gennaio. Ma non si ha ancora alcuna notizia certa.

La nuova edizione del programma condotto da Maria De Filippi, C’è posta per te, è ormai alle porte. Stando a quanto detto da alcune indiscrezioni, la data d’inizio dovrebbe essere gennaio 2019, e in particolare 19 gennaio. Si parla, infatti, di indiscrezioni, in quanto non c’è stata alcuna smentita o conferma da parte di nessuno. Ma in attesa di notizie certe, vi annunciamo i nomi di primi ospiti del programma. Secondo Dagospia, infatti, i nomi più papabili sono:

Giorgio Chiellini: difensore della squadra di calcio Juventus;

difensore della squadra di calcio Juventus; Romina e Power ed Albano : coppia storica della musica italiana;

: coppia storica della musica italiana; Ricky Martin: cantante mondiale.

Ma non solo. Perché non si esclude affatto la presenza di altri ospiti internazionali. D’altronde, si sa, la cara Maria ci ha sempre stupito. Inoltre, vogliamo svelarvi un’altra piccola anticipazione. Secondo quanto riporta TvBlog, il programma di Maria De Filippi dovrebbe scontrarsi con un programma che ha riscosso un notevole successo: Ora o mai più. Lo show ideato da Carlo Conti ma condotto per la primissima volta da Amadeus. Insomma, ne vedremmo delle belle!