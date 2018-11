Conduttori Sanremo 2019: Claudio Baglioni chiama sul palco con lui Claudio Bisio? E chi sostituirà Michelle Hunziker?

Cominciano a trapelare notizie e novità inerenti Sanremo 2019. Il Festival della Canzone Italiana quest’anno sarà nuovamente condotto da Claudio Baglioni, che vestirà anche i panni del direttore artistico. Accanto a lui però, chi ci sarà? Chi vestirà i panni dismessi di Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker che l’anno scorso sono stati così bravi e perfetti nel loro ruolo di co-conduttori? Il primo nome che sta circolando è quello di Claudio Bisio.

Claudio Bisio a Sanremo 2019 accanto a Claudio Baglioni

A dare l’anticipazione è TvZoom che ha spiegato come molti rumors delle ultime ore vedano proprio Claudio Bisio come protagonista sul palco del Teatro Ariston di Sanremo nei panni di co-conduttore. Ovviamente non ci sono risposte certe in merito perché la data di inizio di Sanremo 2019 è ancora lontana e questi sono solo gossip e anticipazioni carpite dai corridoi Rai. Ovviamente non appena avremo notizie certe in merito a chi affiancherà Claudio Baglioni nella conduzione del Festival di Sanremo 2019 vi aggiorneremo.

Conduttori Sanremo 2019: chi sostituirà Michelle Hunziker?

Se per quanto riguarda la parte maschile sul palco dell’Ariston accanto a Claudio Baglioni, si vocifera il nome di Claudio Bisio, mistero ancora avvolge l’erede di Michelle Hunziker. Ancora, infatti, non si sa chi potrebbe sostituirla. L’anno scorso la conduttrice svizzera aveva letteralmente tenuto le redini del programma. Cercando di rimettere in riga un canterino Baglioni e un esuberante Pierfrancesco Favino. I nomi delle conduttrici che potrebbero sostituirla sono tanti e da tempo di fanno congetture anche su questo, ma restano solo tali. Anche in questo caso, non appena noi di SoloGossip avremo novità vi faremo sapere.

Sanremo Giovani 2018: i 24 finalisti

Intanto questa mattina, 27 novembre 2018, si parte con un importante capitolo per Sanremo 2019. Nel corso di una puntata speciale d Radio 2 infatti, proprio Claudio Baglioni annuncerà in diretta i nomi dei 24 cantanti di Sanremo Giovani che prenderanno parte alle due serate della gara delle Nuove Proposte che si terrà a dicembre al Teatro del Casinò. Per sapere tutto leggi qui –> Sanremo Giovani 2018: i nomi dei 24 finalisti, ecco chi sono