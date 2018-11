Diletta Leotta ospite a “Tiki Taka”: l’attenzione di tutti va proprio su un dettaglio non da poco.

Tra le istituzioni nel mondo del giornalismo sportivo italiano non si può non annoverare il programma condotto da Pierluigi Pardo in maniera magistrale che si chiama “Tiki Taka”. Piace, infatti, il modo di approcciarsi ad una materia come il calcio, affrontata con serietà ma anche con quel pizzico di leggerezza che non guasta mai. Inoltre, anche gli ospiti del parterre non sono mai banali.

E questo discorso, ieri sera più che mai, vale soprattutto per le quote rosa, come si suol dire in questi casi. Nella puntata di stanotte, infatti, erano presenti niente poco di meno che Wanda Nara e Diletta Leotta, rispettivamente la wags e la giornalista più amate dagli italiani. Le due stupende bionde, poi, si sono concesse una foto pubblicata su Instagram dalla collega di DAZN. E la reazione dei follower è stata l’unica che era lecito attendersi…

Diletta Leotta, la scollatura fa impazzire gli spettatori di “Tiki Taka”

Siamo, in questo caso, al cospetto di due autentiche regine dei social e, nello specifico, di Instagram. La giornalista di DAZN, infatti, ha follower per più di tre milioni. Per quanto riguarda lady Icardi i numeri sono ancora più impressionanti visto che i seguaci superano addirittura i 4 milioni. E quando due titani del genere posano insieme l’effetto non può essere che uno solo. Cioè un enorme successo del post.

L’attenzione di tutti, e a leggere i commenti lo si riscontra, si è posata però in particolar modo sulla scollatura che entrambe hanno messo in bella mostra. E, d’altronde, non può certo sorprendere la cosa visto che davvero mozza il fiato e non è per niente banale.

