Eleonora Boi a 7 anni: da bambina era tutta un’altra persona! Quasi impossibile riconoscerla.

Tra i volti noti della televisione italiana, soprattutto per quanto riguarda lo sport, si deve necessariamente annoverare anche Eleonora Boi. E’, infatti, tra le donne più desiderate dal popolo maschile italiano e si è fatta conoscere al grande pubblico per le sue magnifiche conduzioni, anche nelle notti di Champions, a Mediaset.

In molti, anzi, quasi tutti per meglio dire, l’hanno conosciuta di recente, intorno ai trent’anni, e tantissime persone saranno curiose di vederla da bambina. Ebbene, anche per questo la bella giornalista ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la immortala all’età di 7 anni. E riconoscerla non è per niente facile.

Eleonora Boi da bambina, la foto fa il giro del web

Lo scatto ha inevitabilmente sorpreso tutti perché nessuno poteva aspettarsi di riscontrare tante difficoltà nel riconoscerla. La bella sarda, infatti, in questo scatto “nasconde”, anche se certamente non di proposito, i suoi bellissimi occhi azzurri e, ovviamente, anche i capelli sono sistemati in maniera diversa. Incide, nelle difficoltà di mettere a fuoco quella che è la sua identità, anche il fatto che ha uno sguardo da bambina. Mentre quello attuale rapisce tutti e mozza il fiato per la profondità e il fascino.

Al di là di queste differenze, il filo rosso è certamente all’insegna della bellezza. Tanti i commenti sotto al post, molti dei quali andavano in questa direzione: “Già eri bellissima da piccolina!” E come dar loro torto… Non si diventa di certo di improvviso una delle giornaliste più belle in assoluto. In ogni caso, i follower pare abbiano apprezzato il momento amarcord che si è concessa la giornalista.

