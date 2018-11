Elia e Jane, love story già finita? L’indizio dato ieri in diretta al “Grande Fratello VIP” non lascia dubbi.

Tra le love story più chiacchierate, discusse ed al centro di polemiche in questa edizione del “Grande Fratello VIP” non si può non annoverare quella tra Elia Fongaro e Jane Alexander. Si avvicina la finalissima che decreterà il vincitore di questa magnifica edizione ma nel frattempo nella giornata di ieri è andato di scena l’ennesimo capitolo di questa autentica telenovela. Ed è forse sorprendente per molti.

E la cosa non avrà fatto di certo piacere all’attrice. Il modello, infatti, nella serata di ieri, come testimoniato anche dalle storie dei vari concorrenti, ha sempre tenuto le distanze. Nelle sue storie fatte con praticamente tutti gli ex concorrenti ed inquilini della casa, manca proprio la donna con cui ha condiviso una buona fetta di questa esperienza. I due, di fatto, non si sono mai sfiorati. Ed il fatto non può non essere sospetto.

Elia e Jane, idillio finito?

Alcuni, soprattutto sui social, hanno tentato di spiegare l’accaduto adducendo come motivazione della lontananza la volontà di tenere segreta la storia. In realtà, secondo quanto raccolto da autorevoli addetti ai lavori, la love story sarebbe già arrivata al capolinea. Ed il tutto a poche ore dall’uscita dalla casa dell’attrice. Parlare di riservatezza, infatti, crea un corto circuito non di poco conto. Jane, infatti, saputo dell’eliminazione, ha baciato Elia prima di andar via.

Che senso avrebbe, adesso, nascondersi? Nelle ultime ore la conduttrice inglese si è dedicata al figlio e, al momento, neanche il suo ormai ex compagno, vale a dire Gianmarco Amicarelli, ha avuto modo di confrontarsi con lei. Probabile che la donna approfitterà di questi momenti non solo per abituarsi nuovamente alla vita di tutti i giorni ma anche per decidere il da farsi. Non deve essere piacevole la situazione in cui si trova…

