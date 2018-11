Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto in diretta sul nostro sito, vi aggiorneremo in tempo reale a partire dalle ore 20.00 di oggi, martedì 27 novembre 2018. Siamo arrivati ad un nuovo ed eccitante concorso del Superenalotto. Ormai sono cinque mesi che non c’è un vincitore del 6, per questo il montepremi si è alzato tantissimo ed ogni giocatore è preso dalla febbre della giocata. Le vincite maggiori dell’ultimo appuntamento vanno ai quattro fortunati che hanno centrato il “5”, conquistando una cifra che arriva a 41mila euro. L’ultimo Jackpot registrato il 24 novembre era di 68.100.000 euro. A quanto arriverà adesso? Ve lo sveleremo nelle prossime ore.

Se vuoi sapere tutto ed essere sempre aggiornato sul Lotto e SuperEnalotto, seguici e Clicca qui!

Estrazioni Lotto di martedì 27 novembre

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Superenalotto del 27 novembre

NUMERI VINCENTI:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

10 e Lotto: estrazione serale 27 novembre 2018

I numeri vincenti del 10 e Lotto:

Numero Oro

Doppio Oro

LEGGI ANCHE —> Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi 24 novembre 2018: controlla i tuoi numeri |VIDEO

E’ possibile vincere?

Certo che lo è. Altrimenti, non vedremmo tutti questi giocatori ad ogni concorso. Ovviamente, non è semplicissimo. Giocare al Superenalotto significa tentare la fortuna. Significa, cioé, comprare la possibilità (anche se millesima) di diventare ricco. Certo è che se si indovina la sestina vincente si cambia la vita per sempre. Di generazione in generazione. Basti pensare che il record del più ricco jackpot del SuperEnalotto mai vinto ha raggiunto quota 177,7 milioni di euro vinti nell’ottobre del 2010 con un sistema da circa 70 quote. Qualcosa di eccezionale, sicuramente, che poi è entrato nella storia della Lotteria italiana.

Attenzione al gioco. Bisogna stare attenti, sì, perché dal tentare la fortuna ad ammalarsi il passo è breve. Bisogna giocare con moderazione, senza farsi prendere la mano, altrimenti si può finire nella trappola della ludopatia. La ludopatia è una malattia che colpisce le persone che non sanno limitarsi nel giocare. Ovviamente, queste persone non vengono lasciate sole: su tutto il territorio Nazionale, infatti, ci sono numerosi centri di recupero chi possono aiutarli a riprendersi la propria vita.

LEGGI ANCHE —> Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto 22 novembre: controlla i tuoi numeri