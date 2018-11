Estrazioni del Lotto e Superenalotto in diretta del 27 novembre – VIDEO.

Oggi, martedì 27 novembre ci saranno le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Ancora una volta, saremo qui per raccontarvi l’evento in diretta. Seguiremo, infatti, con voi, le estrazioni in diretta dei numeri di tutti e tre i concorsi. Cominceremo con il Lotto, con tutte le ruote a partire – come di consueto – da Milano e Napoli. Seguirà il gioco del Superenalotto su cui ci sono diversi riflettori puntati e per cui tanti italiani continuano a sognare. Siamo infatti arrivati ad un montepremi altissimo che potrebbe cambiare la vita a tutti. La cifra supera i 68 milioni di euro: qualcosa di veramente eccezionale che, tuttavia, non rappresenta un record.

Se vuoi sapere tutto ed essere sempre aggiornato sul Lotto e SuperEnalotto, seguici e Clicca qui!

Estrazioni in diretta del Lotto di martedì 27 novembre

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Superenalotto: estrazioni in diretta

NUMERI VINCENTI:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

10 e Lotto: estrazione serale 27 novembre 2018

I numeri vincenti del 10 e Lotto:

Numero Oro

Doppio Oro

LEGGI ANCHE —> Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi 24 novembre 2018: controlla i tuoi numeri |VIDEO

Superenalotto: le probabilità di vincita

Giocare al Superenalotto è facilissimo. Si può giocare online tramite un conto gioco a cui avete associato qualsiasi tipo di carta di credito o di debito. Può essere un bancomat oppure una Postepay: non fa alcuna differenza. E, soprattutto, costa soltanto un euro. Inoltre, si può giocare anche in ricevitoria, dove troverete diversi addetti al gioco che possono aiutarvi in ogni modo possibile a compilare la schedina che, comunque, ha uno schema molto intuitivo.

Giocare è facile, vincere un po’ meno. In effetti, le probabilità di vincita sono molto ridotte. Ecco, di seguito, una tabella che riporta tutte le percentuali che riguardano le probabilità di vincere una schedina del Superenalotto dai 2 ai 6 numeri:

6 1 su 622.614.630 5 + Jolly 1 su 103.769.105 5 1 su 1.250.230 4 1 su 11.907 3 1 su 327 2 1 su 22

LEGGI ANCHE —> Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto 22 novembre: controlla i tuoi numeri