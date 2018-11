Guai in arrivo per Fabrizio Corona: la Procura chiede la carcerazione

Purtroppo per Fabrizio Corona non è in arrivo una buona notizia. La Procura generale di Milano ha chiesto ai giudici del tribunale di sorveglianza, nel corso dell’udienza, che venga revocato il programma terapeutico all’ex re dei paparazzi.

E che, quindi, Fabrizio continui a scontare la sua pena in carcere. In particolare, Nunzia Gatto, avvocato generale dello Stato, ha analizzato tutte le violazioni compiute da Fabrizio. Senza tralasciare le sue apparizioni televisive definite “rissose” e, di conseguenza, lo scontro epocale con Ilary Blasi, nel corso del Grande Fratello Vip.

Per ulteriori news su Fabrizio Corona –> CLICCA QUI

Leggi anche –> Fabrizio Corona con la maglia di Totti, ma c’è un dettaglio che non tutti hanno notato | VIDEO

Leggi anche –> Fabrizio Corona pubblica una foto di suo figlio Carlos: la critica arriva proprio da lei

Fabrizio Corona, la Procura generale richiede la carcerazione immediata

La Procura generale di Milano, nel corso dell’udienza, ha chiesto l’annullamento del programma terapeutico affidato a Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, quindi, dovrebbe continuare a scontare la sua pena in carcere. Ma per quale motivo? Secondo, infatti, Nunzia Gatto, Fabrizio Corona avrebbe compiuto delle serie violazioni nell’ambito del programma terapeutico, affidatogli il 21 febbraio, in alternativa al carcere.

In primis, si analizza il comportamento che Fabrizio ha avuto nei confronti del magistrato della Procura generale il 5 giugno. “Il pg non ha capito un c**o”, queste le dure parole di Fabrizio, in seguito alla decisione della procura di condannarlo a 2 anni e 9 mesi. Ma non solo.

È stato fortemente criticato la sua attività social. Una clausola del programma, infatti, prevedeva che l’ex fotografo evitasse apparizioni sui social network. Invece, è apparso sul web un video di Fabrizio che abbracciava la sua fidanzata Silvia, subito dopo uscito dal carcere di San Vittore.

Sono state analizzate dettagliatamente le sue apparizioni televisive. Senza tralasciare lo scontro con Ilary Blasi. Fabrizio, infatti, aveva soltanto il permesso di recarsi a Roma ma non di partecipare alla trasmissione.