Lo chef Andrea Mainardi emoziona tutti

La puntata del Grande Fratello Vip, andato in onda ieri sera, è stata davvero ricca di sorprese ed emozioni. Dopo la doppia eliminazione, abbiamo assistito ad un momento davvero emozionante. Un incontro tra padre e figlia che, probabilmente, aspettavamo da tempo. Parliamo, infatti, dello chef Andrea Mainardi e di sua figlia Michelle. Andrea aveva dichiarato più volte di sentire la mancanza di sua figlia. L’ultimo crollo emotivo era arrivato proprio domenica pomeriggio quando, dopo aver litigato con Giulia Salemi, il suo pensiero è andato diritto alla sua fidanzata e a sua figlia. “Prima di partire Michelle mi ha detto di tornare presto. E poi mi ha dato questa collana dicendomi: “Così ti ricorderai di me”, queste sono le parole di Andrea nel suo momento di sfogo. Insomma, è il classico padre che ama profondamente sua figlia e lo dimostra in tutti i modi.

Per tutte le ultime indiscrezioni su Andrea Mainardi e su tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip –> CLICCA QUI

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, Andrea Mainardi stringe il braccialetto e scoppia in lacrime

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, Andrea Mainardi confessa: “Ho avuto un trapianto”

Grande Fratello Vip, Andrea Mainardi riceve un’emozionante sorpresa

Andrea Mainardi ha catturato davvero tutti nella casa del Grande Fratello Vip. Per la sua simpatia, in primis, ma anche per la sua abilità a commuoversi in pochissimi istanti. Così il Grande Fratello, crudele com’è, ieri sera ha deciso di metterlo alla prova. Andrea, infatti, doveva fare una caccia al tesoro, studiata appositamente per lui, senza versare alcuna lacrima. In un primo momento, dobbiamo ammetterlo, ci è riuscito egregiamente. Ma ben presto i suoi buoni propositi cascano. Andrea, infatti, dopo aver letto un bigliettino di sua figlia Michelle, si reca sulla passerella per l’ultimo ostacolo della caccia tesoro. Alle sua spalle, però, compare Michelle. Impossibile trattenere le lacrime, quindi. Entrambi, infatti, si emozionano e si stringono forte l’uno nell’altro. “Lo sai che il tuo papà ci sarà sempre? Puoi contare sempre su di me!”, queste sono le parole di Andrea mentre abbraccia sua figlia. Bravo Andrea!