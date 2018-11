Francesco Monte “sbotta” subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip

Una cosa è certa: la puntata di ieri del Grande Fratello Vip ha lasciato un po’ d’amaro in bocca. E Francesco Monte ne è testimone. In particolare il modello tarantino, subito dopo la diretta, ha litigato duramente con la sua fiamma Giulia Salemi. Francesco era talmente furioso che ha prolungato il litigio fino a notte fonda. Ma cos’è successo? L’ex tronista, infatti, ha avuto da ridire sull’incontro che Giulia Salemi ha avuto con sua madre Fariba. Ma, in particolare, ciò che ha infastidito Francesco è stata la questione del rito magico fatto, anche se per gioco come dichiarato da Fariba, ai danni di Cecilia Rodriguez, suo grande amore. Ma non solo. Perché ha notato un atteggiamento della ragazza che a lui non è per nulla piaciuto.

Per avere ulteriori news sulla relazione d’amore tra il modello Francesco Monte e l’influencer Giulia Salemi –> CLICCA QUI

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, Giulia perdona Francesco Monte: Ilary Blasi è una furia

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, Francesco Monte e Giulia Salemi: il bacio che fa discutere

Grande Fratello Vip, Francesco Monte accusa duramente Giulia Salemi

L’incontro tra Giulia Salemi e sua madre Fariba ha particolarmente scosso Francesco Monte. In particolare, il modello tarantino ha notato alcuni atteggiamenti di Giulia che non gli sono per niente piaciuti. Tutti, infatti, abbiamo notato che l’influencer persiana e sua madre hanno parlato nella loro lingua madre. Ma cosa si sono realmente dette? Stando a quanto riferisce Giulia, la madre le ha semplicemente riferito che le fan di Francesco non la vedono di buon occhio. Ecco. Proprio quest’affermazione non è per niente piaciuta all’ex tronista che ha sottolineato a Giulia di non dare importanza a questi tipi di discorsi. Se, infatti, l’influencer persiana continuerà a dar conto ad argomenti che ruotano intorno a “follower” e “popolarità”, beh, non c’è trippa per gatti. Il messaggio di Francesco è chiaro e deciso. È meglio che Giulia, quindi, cambi totalmente atteggiamento se vuole avere un futuro con lui fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.