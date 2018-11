Ilary Blasi, spunta un’immagine di 18 anni fa: ecco il confronto con quella attuale.

Ricordate Ilary ai tempi di Passaparola? Beh, ne è passato di tempo. Dobbiamo ammettere, però, che la signora Totti ci sembra sempre una ragazzina. Sarà l’outfit che sceglie ogni volta a renderla ‘giovane’ in ogni sfaccettatura. Oppure, chissà, la pettinatura bionda. O magari la forma fisica a cui starà attenta con qualche dieta particolare oppure allenamento in palestra. Insomma, Ilary Blasi sa come tenersi in forma. Nella puntata del Grande Fratello Vip di ieri, tuttavia, è stata bersagliata a più riprese per la parrucca che indossa e gli interventi di chirurgia estetica a cui si è sottoposta negli anni. Sono apparsi, sui social, commenti abbastanza velenosi di diversi utenti.

Per vedere altre foto di Ilary Blasi CLICCA QUI

Ilary Blasi al provino per Mediaset: quanti anni sono passati?

La signora del Grande Fratello Vip è nata il 28 aprile 1981. Per cui, adesso, ha 37 anni. Sul web siamo riusciti a trovare la foto di quando aveva appena 19 anni e stava facendo un provino per Mediaset. Beh, a dire il vero, non la riconosciamo subito. L’immagine è lo screenshot di un video vecchissimo riproposto da Le Iene tempo fa. Ricordiamo, infatti, che Ilary Blasi ha condotto anche il famosissimo programma su Italia Uno per un bel po’ di tempo, che però adesso è passato alla conduzione di Alessia Marcuzzi. Ecco la nostra Ilary all’età di 19 anni:

LEGGI ANCHE —> GF Vip, Ilary Blasi furiosa: “Ma che siete a casa vostra?”

LEGGI ANCHE:–> Gf Vip 3: il messaggio aereo che fa arrabbiare tutti

Beh, di anni ne son passati. Ilary Blasi adesso è sposata ed ha una bellissima famiglia. Le gravidanze, tuttavia, non l’hanno ingrassata. E qui, siamo sicuri, complice è stato il grande impegno con cui si è allenata quotidianamente nel corso degli anni. Tre gravidanze sono importanti: insomma, mica una passeggiata. Il fisico, tuttavia, è rimasto lo stesso. Anzi, secondo un nostro parere personale, Ilary Blasi è persino migliorata nell’aspetto fisico. Come si può criticare Ilary Blasi sulla forma fisica o sulla bellezza? Rimarrà un mistero.