Ilary Blasi e il gioco con la lingua: le scappa una battuta da censura

E’ andata di scena ieri l’ennesima puntata della trasmissione “Grande Fratello VIP”, una delle più amate dagli italiani. Per quanto, però, questo programma goda di una fama a dir poco notevole, quest’anno i dati sugli ascolti non sembrano soddisfare a pieno la redazione visto che sono in calo rispetto alle edizioni passate.

Non è certo colpa di Ilary Blasi, che ancora una volta sta mettendo in mostra delle doti in conduzione ben al di sopra dell’ordinario. Proprio lady Totti ieri è stata protagonista di un episodio tanto esilarante quanto imbarazzante. Doveva, infatti, leccare una scritta in rilievo e capire cosa recitava. Di certo non una impresa di poco conto. Ed i risultati, oltre a non essere quelli auspicati, l’hanno spinta a ricorrere ad una forma di auto censura.

Per sapere e per conoscere in tempo reale tutte le novità relative sia ad Ilary Blasi che al “Grande Fratello VIP” in generale, CLICCA QUI!

Ilary Blasi, la battuta è da censura

Come dimostrato dal video di seguito, il gioco era tutt’altro che semplice. Doveva leccare la scritta che recitava “Alfonso” ed indovinare il nome in essa contenuto. Non era per niente facile e, infatti, dopo aver leccato la prima volta, il suo commento era proprio relativo alla lunghezza della scritta. Solo che, presa dal momento, ha utilizzato una espressione colorita. Al punto che, poi, si è auto censurata.

Un episodio certamente imbarazzante per lei ma comunque da affrontare con il sorriso sulle labbra visto che tutti, sia in studio che da casa, hanno sorriso. D’altronde è anche, e soprattutto questa, la finalità del “Grande Fratello VIP”.

Leggi anche -> Ilary Blasi: look trasgressivo al GF Vip per la puntata del 26 novembre