Trasgressiva Ilary Blasi per la nuova puntata del GF Vip

Un solo orecchino e parrucca corta. Biondissima e bellissima la nuova Ilary Blasi che stasera sfoggia un nuovo look. Parrucca cortissima e biondissima che le incornicia il volto. Un solo orecchino come era una volta la moda delle teenager. Un look sbarazzino per la bella Ilary che ha deciso di stupire ancora una volta il suo pubblico. Ormai la moglie di Francesco Totti ci ha abituati ai suoi cambiamenti di look. Anche stasera aspettavamo con ansia le novità e la scelta della parrucca per la puntata.

La decisione di cambiare parrucca da sfoggiare nel programma ha delle motivazioni sentimentali: pare che sua nonna avesse questa abitudine. E lei, in omaggio anche alla parente, ha pensato di fare lo stesso. Un bellissimo abito lungo bianco luccicante completa l’outfit di stasera. E la rende davvero strepitosa.

Ilary Blasi: il vestito bianco a collo alto conquista il Web

Non si può negare che la signora del Grande Fratello Vip sia molto elegante e raffinata anche stasera. Se da qualche settimana la scelta di indossare alcune parrucche non ha pienamente convinto il pubblico a casa, nella versione di stasera Ilary era davvero bellissima. Il caschetto biondo corto le dona molto e aver indossato un solo orecchino rende giovanile la sua raffinatezza. La Blasi è in ottima forma e il lungo abito che indossa stasera mette indubbiamente in risalto il suo stile. Anche il popolo del Web ha apprezzato la scelta dell’outfit di stasera. In molti hanno decretato che la moglie del Capitano della Roma stasera ha vinto con questo look elegante e allo stesso tempo sbarazzino.

F. Ciardi