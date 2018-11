Kalsarikannit, si chiama così la tendenza che apre le porte al relax nel weekend: basta locali e discoteche.

Una nuova tendenza che vi lascerà senza parole: si chiama Kalsarïkannit ed arriva dalla Finlandia. Prevede, praticamente, la scelta di rimanere a casa anziché uscire. Preferire, dunque, il divano allo stress dell’andare in giro per locali. La nuova moda chiede di restare tranquilli: a casa, sul divano, da soli, in pigiama o magari in biancheria. Una innovazione, sicuramente, che riguarderebbe soprattutto i più giovani. Già, perché magari le persone di una certa età già lo fanno, mentre i ragazzi sono ancora molto occupati con la vita mondana.

Cosa dicono del Kalsarikannit

“A livello internazionale, e in particolar modo nel nord Europa questa semplice abitudine ha assunto i caratteri di una vera e propria pratica – riporta GQ – quasi un’arte da affinare tra piumone e tavolino, crogiolandosi nel proprio nido domestico”. Si tratta di una moda lanciata dal libro di Miska Rantanen, Päntsdrunk: Kalsarikänni, The Finnish Path to Relaxation. L’etimologia del termine, quindi, è da ricercare in terra finlandese. Tuttavia, negli Stati Uniti esiste già un termine che esprime lo stesso concetto: “Nesting”, ovvero ‘costruirsi il proprio nido’.

Le regole del gioco, se così vogliamo chiamarlo, sono abbastanza semplici: bisogna mettersi in pigiama, basta che sia un indumento comodo in realtà. Poi, si passa alla ‘consumazione’. Già, proprio come si chiama in discoteca. Potete scegliere tra vino, birra o cocktail fatti da voi da bere mentre siete comodamente seduti sul divano. Divano o letto, vanno bene entrambi. E non va dimenticata la merenda o al limite qualche stuzzichino. Insomma, una sorta di aperitivo da consumare in casa propria. Si tratta di una pratica che ha attirato l’attenzione di molti. Infatti, la notizia rimbalza forte in ogni parte del mondo ed è stata ripresa anche dal sito del ministero degli Affari esteri della Finlandia. Si aprono così le porte di un mondo nuovo, all’insegna del relax, che dice ‘no’ agli eccessi ed alla vita sfrenata.

