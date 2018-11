Lory De Santo ha lanciato pesanti accuse alla coppia Monte-Salemi

L’attacco alla neo coppia, già nel mirino per un amore che tentenna a crescere, ha ribaltato la situazione: ora è Lory Del Santo ad essere accusata per aver messo in cattiva luce l’autenticità del sentimento tra i due. Francesco Monte e Giulia Salemi hanno dichiarato di aver già chiarito la situazione ma la conduttrice Ilary Blasi ha deciso di portare l’attenzione proprio sulle voci che la ex fanciulla di Drive In ha fatto sorgere in casa. La Del Santo ha espresso diversi dubbi sulla verità del loro amore, ma continua ad ammettere che ha sempre detto che il loro amore è ‘super vero’. Dallo studio la Blasi e Signorini l’hanno punzecchiata e le hanno chiesto se secondo lei le cose tra i due sono cambiate dopo i messaggi aerei arrivati alla coppia. Come se Francesco Monte avesse capito che era meglio “cambiare rotta” e mostrarsi più predisposto in questo amore con la Salemi. Ma Lory Del Santo è rimasta ferma nel dichiarare l’autenticità del sentimento tra i due giovani innamorati. E non solo per via aerea il pubblico ha scelto di palesare il suo parere. Infatti sono arrivati in diretta dei messaggi in trasmissione mostrati in sovra-impressione che condannano l’atteggiamento di Lory Del Santo.

Se vuoi conoscere tutte le novità su Lory Del Santo al GF Vip CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE:–> GF Vip, la frase choc sul figlio di Lory Del Santo indigna tutti

Lory Del Santo nel mirino del web. L’accusa è partita da Silvia Provvedi

Lory Del Santo è stata nel mirino del pubblico fin dall’inizio della sua partecipazione al GF Vip. La scelta di entrare comunque a far parte del programma dopo pochi giorni dal terribile lutto che l’ha colpita, la morte di suo figlio, è stata al centro di polemiche. Discussioni che sembrano ben lontane dal placarsi. Anche nella tredicesima puntata Lory Del Santo è stata attaccata per aver messo in dubbio l’autenticità del sentimento di Francesco Monte per Giulia Salemi. Tanti i messaggi arrivati direttamente dal Web che difendono l’amore e il sentimento nato tra il modello pugliese e la mora Giulia. L’accusa diretta alla showgirl parte da un’amica della neo-coppia, la cantante Silvia Provvedi. La componente del duo Le Donatella le lancia una frecciatina velenosa:

“Se si deve dire la verità, la si deve dire fino in fondo”

A quanto pare tra la Del Santo e la Provvedi non corre buon sangue e di certo non se le mandano a dire. La cantante ha accusato la showgirl di non aver avuto il coraggio di esporre completamente il suo pensiero, forse per paura di ritorsioni da parte del pubblico. Al contempo la Del Santo ha risposto all’accusa definendo la Provvedi una ragazza che ama mettere zizzania e far polemica. La puntata è appena iniziata e gli animi sembrano già abbastanza ‘caldi’.

F. Ciardi