Incidente mortale per Michele Bravi: potrebbe essere accusato di omicidio stradale e rischia fino a 7 anni di carcere.

Se c’è una cosa che abbiamo capito quasi con certezza di Michele Bravi è che è un ragazzo a modo. Uno di quei classici bravi ragazzi, pronti a sorridere e scherzare. Ecco allora che la notizia che lo vede protagonista in questi ultimi giorni è sconvolgente. Il cantante, infatti, è stato coinvolto in un incidente stradale risultato mortale per una donna in moto di 58 anni.

Leggi qui per sapere tutto –> Michele Bravi coinvolto in un tragico incidente: perde la vita una motociclista

Michele Bravi uccide una motociclista: rischia fino a 7 anni di carcere

Giovedì sera, in via Chinotto a Milano, Michele Bravi si trovava alla guida di un’auto a noleggio quando, per un motivo ancora da chiarire, avrebbe fatto un’inversione o svoltato magari di scatto (sulla dinamica la polizia locale e i giudici ci stanno lavorando), prendendo in pieno una donna che viaggiava sulla sua moto e uccidendola. Dopo l’incidente che ha sconvolto la vita dei familiari della vittima, ma ovviamente anche del cantante 23enne Michele Bravi, l’artista è stato sottoposto al test per alcool e droga risultando negativo. Purtroppo però, pare che il cantante potrebbe rischiare comunque dai 2 ai 7 anni di carcere. Il legale di Michele Bravi ha dichiarato che il suo assistito è indagato per omicidio stradale, ma in caso di condanno potrebbe rischiare il carcere, ma si confida nel lavoro della magistratura per capire la responsabilità dell’incidente.

Se volete rimanere sempre aggiornati su Michele Bravi, le novità inerenti l’incidente e altre notizie sui vip più famosi dello spettacolo CLICCATE QUI.

Michele Bravi, incidente mortale in auto: concerti annullati, il messaggio su Instagram

Al di là delle responsabilità però resta il fatto che Michele Bravi ha involontariamente ucciso una donna. È uno di quegli eventi che cambierà per sempre la sua vita e che lo ha già portato ad annullare, ovviamente, tutti i suoi concerti. Sui profili social del cantante, prima attivissimo, ora vige il silenzio e il massimo riserbo.

Ecco il testo della nota stampa pubblicata dal team di Michele Bravi dopo l’incidente: “Giovedì sera, Michele è rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui purtroppo la conducente dell’altro veicolo interessato, non è sopravvissuta. Confidiamo nel lavoro della Magistratura nella determinazione delle responsabilità del sinistro. Quanto accaduto ha certamente ed intimamente sconvolto le vite di tutti coloro che erano legati alla persona che non c’è più e a Michele.In questo momento nel rispetto del dolore di tutti, gli impegni professionali presi in precedenza saranno annullati. Vi preghiamo di rispettare il silenzio di Michele in modo che chi di dovere possa fare il proprio lavoro senza interferenze“.

(Fonte Immagine Instagram Michele Bravi)