Nadia Toffa sta con il Ministro Matteo Salvini…? Ecco cosa chiede: “Riforma della giustizia subito!”

Nadia Toffa cambia registro improvvisamente nelle sue esternazioni su instagram: non solo aggiornamenti sul suo stato di salute, o fotografie della cagnolina “Totò”.

Il discorso questa volta si fa molto più serio e generale e sfiora il tema della sicurezza e della politica.

Due concetti chiave dello scenario odierno.

In una sola parola tutto riporta al politico più in auge del momento: Matteo Salvini.

Nadia Toffa non pronuncia mai il nome del Ministro dell’Interno ma è come se lo facesse perchè le sue affermazioni potrebbero essere tranquillamente un virgolettato del leader leghista.

Ecco le sue parole:

“Che ipocrisia consigliare alle donne di denunciare quando poi vengono abbandonate da chi dovrebbe difenderle. Riforma della giustizia subito! 🙏🏿No sconti di pena, NO scarcerazioni per buona condotta. Pene più severe! Cosa aggiungereste alla riforma? ”

Visto che lei chiede cosa ne pensate, giriamo a Voi la sua domanda…

