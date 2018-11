Tina Cipollari contro Gemma Galgani a Uomini e Donne le alza il vestito e si vede tutto.

La puntata di oggi di Uomini e Donne, 26 novembre 2018, inizia già con un colpo di scena. Dopo aver visto uno sfogo della Galgani dopo l’ultima puntata in cui aveva litigato con Gemma, Maria De Filippi fa entrare la dama di Torino in Studio. La donna entra con un vestito corto rosso che mostra le sue gambe. Neanche a dirlo, Tina perde la testa.

Tina alza il vestito a Gemma: “Ma chi ti credi di essere”

Tina vede arrivare Gemma Galgani ed esplode: “Ma chi ti credi di essere? Kim Basinger? Cerca di provocare questi poveri anziani, ma poveracci! Ma come ti sei vestita? Hai 80 anni, ti sembra il modo di vestirsi?”. L’opinionista di Uomini e Donne si alza e va verso il pubblico a cercare consenso, ad un certo punto però Gemma la segue. Tenta di alzarle la gonna, ma Tina si infervora e cerca di alzare il vestito alla Galgani in mezzo allo studio. “Stai andando in onda alle due di notte?” chiede Tina. Quando poi finalmente Gemma Galgani si siede al centro dello studio sulla sedia rossa, la polemica non finisce. “Si vede tutto – dichiara Tina a cui arriva a dare man forte anche Gianni Sperti – È vero, si vede tutto”. La Galgani è molto scosciata effettivamente e da seduta sembra che abbia una mini-gonna eccessiva per la sua età.

Uomini e Donne, Trono Over: Gemma contro Rocco

Rocco consegna una rosa rossa a Gemma Galgani: “Qua c’è tutto il mio amore per te, tutto quello che in due mesi abbiamo vissuto”. La gentilezza di Rocco viene distrutta immediatamente da Gemma che trova ogni pretesto possibile per infastidire l’uomo. Gianni Sperti va in soccorso di Rocco: “Non è aggressivo, tu ti inventi le cose, lo attacchi subito”. La storia è senza fine.