Sossio Aruta in lacrime a Uomini e Donne chiede perdono a Ursula Bennardo.

La puntata di Uomini e Donne di oggi, 27 novembre 2018, si apre con l’ingresso in studio di Sossio Aruta davanti ad Ursula Bennardo. L’ex partecipante a Temptation Island Vip scoppia a piangere durante la trasmissione e implora l’ex fidanzata di tornare con lui.

Sossio in lacrime per Ursula a Uomini e Donne

“Noi donne siamo sempre ad aspettare voi. Noi quando scegliamo un uomo è quello e vi aspettiamo sempre. Ma oggi mi ritrovo con te che per otto mesi ti sei preso tempo per scegliere. Non è normale che voi uomini pretendiate questo. Io oggi prendo il posto vostro: o mi aspettate o saluto sia te che Armando”. Ursula sembra convinta, ma Sossio Aruta prende la parola: “Non ho mai messo in discussione il sentimento, o stai con me o lascio il programma. Voglio solo te. Ho sbagliato lo so. Voglio l’unicità perchè fra noi c’è stato amore. Ho sbagliato scusami, esci con me stasera si aggiusterà tutto se stai tranquilla”. Ursula al centro dello studio di Uomini e Donne con davanti l’ex fidanzato Sossio in lacrime chiede un po’ di tempo, ma poi sorride e si vede che c’è un sentimento forte tra i due e si lascia andare.

Ursula e Sossio tornano insieme?

Nelle anticipazioni di Uomini e Donne vediamo che Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno deciso di tornare insieme. I due erano entrati come coppia a Temptation Island VIP, ma l’ex calciatore aveva avuto un flirt con una tentatrice. Ursula così, al falò di confronto, aveva deciso di lasciare il programma da sola e i due si erano lasciati. A settembre entrambi erano tornati a Uomini e Donne come single.

