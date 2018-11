X Factor 2018, Sesta puntata dei Live Show con due manche e una per gli inediti: tutto sulla diretta, i concorrenti eliminati, come rivederle in streaming, le anticipazioni e il vincitore.

La sesta puntata dei Live di X Factor 2018 andrà in onda giovedì 29 novembre e vedremo i concorrenti di XF12 scelti dai giudici Mara Maionchi, Fedez, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi sfidarsi sul palco della X Factor Arena in due manche. La prima con le canzoni assegnate dai giudici e poi con i loro inediti per arrivare in Finale e conquistare la vittoria.Cerchiamo quindi di sapere tutto su chi sono i concorrenti delle squadre under uomini, under donna, gruppi e over.

Concorrenti X Factor 2018: chi sono e i testi degli inediti

Vediamo ora, categoria per categoria, chi sono i concorrenti scelti dai giudici di X Factor 2018 ad essersi aggiudicati un posto ai Live. Cliccando sul nome troverete anche il testo degli inediti dei concorrenti di X Factor 2018.

Streaming Live X-Factor 2018: come rivedere le puntate

Le puntate dedicate ai Live di X-Factor 2018 sono iniziate giovedì 25 ottobre e termineranno con la Finale a dicembre. Saranno visibili in diretta ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno, ma se non riuscirete a seguirle in diretta potrete rivederle su Tv8 il giorno successivo la messa in onda e sull’app di Sky Go quando vorrete.

Finale X Factor 2018: quando sarà e vincitore

La Finale dei Live di X-Factor 2018 sarà giovedì 13 dicembre. L’appuntamento come sempre su Sky, ma se tutto rimarrà invariato come negli anni passati potremo vederla in diretta su Tv8. Scelta che ogni anno la produzione di X Factor mette in atto per tenere incollati allo schermo quanti più telespettatori possibili!

(Fonte Immagini Facebook X-Factor 2018)

