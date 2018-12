Stasera in TV, Serie A: 8 dicembre, tutto sugli anticipi della 15a giornata.

E’ nuovamente tempo di grande calcio qui in Italia, con la Serie A che propone, in questa 15a giornata, alcuni anticipi davvero stuzzicanti. Dopo Juventus vs Inter di ieri sera e la gara del Napoli contro il Frosinone alle ore 15.00, stasera la palla passa alle due romane.

Da un lato, infatti, la Roma dovrà vedersela alle 18.00 contro il Cagliari di Maran, squadra sempre spigolosa e difficilissima da affrontare. Alle 20.30, poi, all’Olimpico scenderà in campo la Lazio, che affronterà tra le mura amiche, puntando molto sulla spinta del pubblico amico, la Sampdoria di Marco Giampaolo.

Si tratta di due gare tutte da vivere e che promettono uno spettacolo di primissimo ordine. Favorite certamente le squadre di Eusebio Di Francesco e di Simone Inzaghi, ma le sorprese in Serie A sono sempre dietro l’angolo. Andiamo a vedere, adesso, dove è possibile seguire questi match.

Per essere sempre aggiornati sui programmi di Serie A e sulla programmazione TV giorno per giorno, CLICCA QUI!

Stasera in TV, dove seguire i due anticipi di Serie A

Per quanto riguarda il match delle ore 18.00, la partita della Sardegna Arena sarà visibile solo su Sky Sport. Ci saranno, ovviamente un pre ed un post partito molto approfondito e ricco, con tanti contenuti esclusivi anche dallo stadio. Già a partire dalle ore 17.30. Stesso discorso anche per Lazio vs Sampdoria, che però sarà visibile solo ed esclusivamente sulla piattaforma streaming DAZN. Anche qui, però, ci sarà tanto da vivere e da vedere, con interviste esclusive e tante immagini particolari. Lo spettacolo degli anticipi di Serie A, dunque, è tutto in TV.

Leggi anche -> Serie A, 15a giornata: Sky e DAZN, dove seguire le varie partite