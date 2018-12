Andrea Iannone senza maglia: le fan sono in delirio

L’ultimo foto pubblicata da Andrea Iannone sul suo profilo Instagram ha davvero mandato in delirio tutte le sue fan. Senza maglia e con i muscoli in bella mostra. Un fisico asciutto ma ben curato. Ma d’altra parte è necessario che sia così. Andrea ci tiene molto alla sua forma fisica. E, dobbiamo ammetterlo, i suoi continui ed interminabili sforzi, si vedono tutti. Consideriamo anche che adesso il pilota di MotoGp è single. E, quindi, deve apparire più bello del solito. Anche se, a dirla tutta, Andrea non ne ha bisogno. È spettacolare anche così. Insomma, il suo ultimo scatto ha davvero conquistato tutti: 62.585 “mi piace”. Un ottimo risultato, non credete?

Andrea Iannone senza maglia su Instagram: il risultato è incredibile

Che Andrea Iannone fosse di una bellezza disarmante è risaputo per tutti. Ma così, dobbiamo ammetterlo, è davvero esagerato. L’ultima foto pubblicata, su Instagram, dal pilota della MotoGp, ha avuto dei risultati incredibili. Senza maglia e con i muscoli in bella mostra. Insomma, un vero e proprio capolavoro. D’altra parte, è giusto che sia così. È giusto che, da uomo single, Andrea si mostri così come “mamma l’ha fatto”. Tantissimi, infatti, sono stati i commenti che hanno espresso senz’altro dei giudizi positivi. “Come ha fatto Belen a lasciarti?”. Oppure: “Sei bellissimo”. E, poi, ancora:”La tua bellezza non ha eguali”. Insomma, caro Andrea, questa tua foto ha destabilizzato tantissime donne. E come potremmo dire il contrario?! È praticamente impossibile.