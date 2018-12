Asia Argento beccata in camerino completamente svestita: la foto quasi ‘da scandalo’

Dopo la fine della storia con Fabrizio Corona, Asia Argento continua a far parlare di sé. L’ultimo scatto, pubblicato sul suo profilo Instagram, ha mandato in delirio i suoi fan. Asia è davvero molto attiva sui social network. E, quotidianamente, pubblica foto che rendono partecipi i suoi 628 mila followers della sua vita. Ecco. Proprio uno degli ultimi scatti, ha ipnotizzato davvero tutti. L’attrice, infatti, è in camerino. E si lascia fotografare come “mamma l’ha fatta”. Sì, è vero. C’è un calco di una statua a coprirla. Ma, del resto, si da poco spazio all’immaginazione.

Asia Argento beccata in camerino senza vestiti: ecco perché

Asia Argento è la prova vivente che si può superare facilmente una delusione d’amore. È questa, infatti, l’ultima immagine della meraviglio attrice. Dopo la fine della storia con Fabrizio Corona, Asia si mostra più bella che mai agli occhi dei suoi followers. È in camerino e senza vestiti. A coprire le sue curve c’è un calco di una statua. La foto nasce per promuovere la pagina di un suo amico fashion designer. Che le ha dato la possibilità di indossare, per la prima volta, il bustino in pelle. L’immagine che ne esce fuori è davvero qualcosa di pazzesco. Tatuaggi in bella mostra, capelli spettinati e sguardo intento, profondo e accattivante. Questi sono gli ingredienti giusti per Asia. E sembra proprio che sia riuscita a cogliere nel segno. 37 mila “mi piace”. Insomma, un vero e proprio colpo. Brava Asia, così ci piaci.