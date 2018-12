Belen Rodriguez beccata con il suo ex: ormai non c’è più dubbio, il video è sotto gli occhi di tutti sui social.

Belen Rodriguez e il suo ex Andrea Iannone si sono visti di nuovo. Sì, proprio così. Evidentemente, c’è ancora qualcosa che dovevano dirsi. Belen ed Andrea sono stati fidanzati per molto tempo, poi, all’improvviso, non li abbiamo più visti insieme. Il colpo di scena è proprio delle ultime ore. Il cugino di Belen, Lucas, intimo amico di Andrea, li ha ripresi mentre erano in bici insieme per un giro in centro. L’episodio è riportato sulla pagina Instagram di Tabloit.

Non si erano detti addio? Molti giornali e riviste parlavano già di una nuova vita per entrambi. Insomma, un ritorno di fiamma ci sembrava abbastanza improbabile dopo le ultime notizie relative ai due. La pagina Instagram riporta anche delle notizie esclusive sui due. Notizie che parlano di Andrea Iannone presente negli studi di Tu si que vales all’ultima puntata.

Il ritorno di fiamma: Belen Rodriguez ed Andrea Iannone

Tabloit riporta anche dell’episodio che vorrebbe Andrea negli studi di canale 5. Dopo, stando a quanto riporta la pagina Instagram, i due sarebbero andati in hotel insieme e avrebbero passato lì tutta la giornata seguente. Poi, Andrea Iannone ha lasciato l’hotel prima di Belen. Insomma, a quanto pare, stando alle notizie riportate in giro sui social, ci sarebbe un ritorno di fiamma.

Insomma, in tanti parlavano di Stefano De Martino. Alcuni, invece, avevano spalancato gli occhi vedendola ballare con Fabrizio Corona al Maurizio Costanzo Show. Nessuno aveva mai ipotizzato potesse tornare insieme a Iannone. Attenzione, però, al momento non c’è nulla di ufficiale. Sui loro profili social non c’è nessuna notizia. Tanto meno una storia Instagram in cui li si vede insieme. Chissà, forse, prossimamente Belen Rodriguez farà ancora parlare di sé lanciando il nuovo scoop. Magari ce lo dirà proprio in una storia Instagram o in un’intervista. Staremo a vedere.

