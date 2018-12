Belen Rodriguez si emoziona: il commento la lascia senza parole.

Sempre molto attiva la bellissima modella argentina sui social network. Ed in particolar modo su Instagram. Proprio lì, infatti, dà libero sfogo, come si suol dire, alla sua fantasia. Ovviamente sono tanti, tantissimi i riscontri positivi che riesce ad accumulare, al pari delle soddisfazioni e delle gioie rappresentate dai commenti positivi che arrivano. Particolarmente sentito uno condiviso da un suo fan sotto un suo post.

Il follower in questione, infatti, la elogia per il suo sorriso con parole al miele. Questo il testo: “La cosa più bella di Belen secondo me, oltre a quando sorride, è che è in grado di farti vedere i lati positivi anche nelle difficoltà. Questa è la sua unicità. Sdrammatizza le cose privando queste di un po’ di malinconia ed asprezza”. Parole, come si suol dire, molto accorate e che non sono passate inosservate neanche per l’argentina.

Belen Rodriguez si emoziona per un commento

Dopo aver letto queste parole sentitissime, la bella modella sudamericana si è sentita toccata nel profondo ed ha deciso di immortalare il tutto. Come? Ovviamente con una storia? Ha, infatti, effettuato uno screen dello stesso condividendolo, poi, in modalità storie con un tanto coinciso quanto eloquente: “Grazie”. Il tutto, poi, condito da cuori sparsi per la foto.

Al di là di tutto, della fama etc, non sempre risulta facile avere riscontri positivi su un mondo come quello dei social. E questo screen di Belen, se è possibile, lo dimostra una volta di più perché è verosimile che sia una rarità.

