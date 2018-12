Dario Argento, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me racconta di quanto è stato vittima di stalker.

Il famoso regista Dario Argento si è concesso una lunga intervista da Caterina Balivo a Vieni da Me. Tra varie chiacchiera ha raccontato di un periodo molto buio della sua vita quando è stato vittima di stalker.

Vieni da Me, Dario Argento vittima di stalker: “Avevo paura di morire”

Dario Argento ha aperto i cassetti della cassettiera di Caterina Balivo e ha raccontato di un momento difficile della sua vita. Il famoso regista infatti è stato vittima di stalking: “Ho avuto paura degli stalker che mi hanno stalkerizzato in diversi momenti della mia vita, in America e in Italia. Mi hanno terrorizzato, ho avuto paura li ho denunciati avevo paura di essere ucciso. Aspetti il momento in cui queste persone si stufino di perseguitarsi, ti chiudi in te stesso, soffri ti senti come violato. Qualche volta avrei preferito non essere Dario Argento e non provocare emozioni così forti da far perdere la testa a qualcuno”

Dario Argento da Caterina Balivo su Suspyria e il remake di Guadagnino

Un altro cassetto di Vieni da Me è dedicato al film Suspyria, capolavoro di Dario Argento. Ne ha parlato con Caterina Balivo, ma non sono mancate le polemiche sul remake di Guadagnino. “Suspyria è stato un film che mi ha emozionato molto fare, la protagonista era bellissima, mi ricordava Biancaneve. Quando il film è uscito dalle sale mi appostavo fuori dal cinema per sentire i commenti della gente. Una volta finito la gente usciva fuori urlando “Ci sono le streghe, non entrate. Non ho preso benissimo il remake di Guadagnino perchè non è un regista horror, tutto qui Ha voluto fare il film? Peggio per lui. Se l’ho visto? Non ve lo dico”.