Come è andata la Finale di X Factor 2018 in diretta: le manche, gli eliminati e il vincitore.

Si è svolta ieri sera la Finale di X Factor 2018. Il talent targato Sky è giunto ormai alla fine della dodicesima edizione con 4 concorrenti in gara: Naomi Anastasio Luna Melis e i Bowland rispettivamente dei giudici Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi.

Questa sera la finale di XFactor 12 sarà caratterizzata da tre manche. Seguite con noi cosa succede passo dopo passo.

Finale X Factor 2018: Eliminato Prima Manche

Nella prima manche della Finale di X Factor 2018 stiamo vedendo i concorrenti rimasti in gara nella finale contendersi il passaggio alla fase successiva duettando insieme a Marco Mengoni. I quattro concorrenti finalisti di XF12 con lui hanno fatto diverse esibizioni e diversi momenti di grande interesse per il pubblico a casa, cantando le canzoni dell’artista. Dopo l’esibizione dei TheGiornalisti, i primi ospiti, alla fine vediamo il primo eliminato della Finale di X Factor 2018 che sono i Bowland.

Finale X Factor 2018: Eliminato Seconda Manche

Dopo la prima eliminazione comincia subito la seconda manche della finale di X Factor 2018 in onda questa sera giovedì 13 dicembre 2018 su Sky Uno e su Tv8. In questa fase vediamo i 3 concorrenti rimasti in gara, Anastasio, Luna e Naomi cantare un medley delle loro 3 canzoni preferite nonchè quelle che meglio li hanno rappresentati in queste nuove puntate di Live Show di XFactor 2018. I medley sono stati tutti molto particolari e convincenti Ma alla fine di questa manche è stato eliminato un altro concorrente: Naomi

Finale X Factor 2018: finalisti ultima manche

Dopo queste due manche comincia così la finalissima di X Factor 2018 con l’ultima manche in cui vediamo i due concorrenti rimasti in gara, Anastasio e Naomi sfidarsi per la vittoria. In questo caso i due concorrenti rimasti in gara si esibiscono sul palco del Mediolanum Forum di Assago con il loro cavallo di battaglia ossia in questo caso il loro inedito. Al termine di questa ultima manche arriva finalmente il verdetto con il vincitore di X Factor 2018. Il vincitore è Anastasio.