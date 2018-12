Elisa Isoardi, novità assoluta a La Prova del Cuoco: ormai ne parlano tutti

La bella conduttrice introduce una novità che avrà fatto luccicare gli occhi ai maschietti sintonizzati su Rai Uno durante La Prova del Cuoco. I telespettatori avranno di sicuro accettato di buon grado gli stacchetti delle belle Babbo Natale, ma la ‘trovata’ ha scatenato diverse polemiche sul web. Chissà, magari si è trattato di un tentativo da parte della produzione di far salire un po’ gli ascolti. Ormai, è sotto gli occhi di tutti: da quando non c’è più Antonella Clerici, il programma è in calo in termini di share televisivo.

Lo stacchetto delle Babbo Natale a La Prova del Cuoco

La novità introdotta nel programma di Elisa Isoardi ha scatenato una polemica consistente sui social. I maschietti hanno apprezzato molto, un po’ meno le donne. Insomma, Rai Uno ha fatto sì che durante la trasmissione entrassero in scena alcune ragazze travestite da Babbo Natale che avrebbero attirato l’attenzione di chiunque. Su Rai Uno, dobbiamo ammetterlo, hanno bucato lo schermo. Un balletto in stile Striscia la Notizia: somigliavano un po’ alle veline che vediamo tutte le sere a Canale 5.

Elisa Isoardi sta dando il meglio di sé in questa trasmissione. Non si discute assolutamente la sua preparazione, eppure, gli ascolti non sono più quelli di una volta. Ultimamente, c’è stata l’introduzione di Ivan Bacchi, novità che, invece, è piaciuta molto alle donne in questo caso. Ha preso il posto di Andrea Lo Cicero. Inoltre, la produzione ha eliminato la vecchia sigla iniziale. Probabilmente, Elisa Isoardi ha voluto accontentare anche un po’ gli uomini in ascolto. Non era carino pensare sempre e solo alle donne, non trovate? Così, la Isoardi ha inserito nella scaletta questo balletto che non è dispiaciuto, tutt’altro.

