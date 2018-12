Elisa Toffoli racconta un particolare momento della sua vita

La cantante triestina Elisa Toffoli ha davvero spiazzato tutti con la sua amara confessione. Nonostante adesso sia una cantante affermata e di notevole successo. La sua vita non è sempre stata particolarmente facile. Elisa, infatti, ospite in un programma di Radio Due, si racconta a 360°. In particolare, racconta di aver sofferto tantissimo per la lontananza del padre. Le è mancato, quindi, il classico rapporto che si crea tra padre e figlia. Ecco. Proprio questo, secondo la cantante triestina, è mancato. Ma d’altra parte, dichiara che ha avuto sempre un gran forza nell’animo. Riuscendo a superare, almeno in parte, questa enorme difficoltà. Ma non solo. Perché Elisa racconta un episodio del tutto inedito della sua vita. Scopriamo insieme di cosa parla.

Per ulteriori news su Elisa Toffoli –> CLICCA QUI

Leggi anche –> Elisa ha detto sì: tutte le FOTO del matrimonio con Andrea Rigonat

Leggi anche –> Diletta Leotta in abito trasparente: i fan impazziscono

Elisa Toffoli si confessa a Radio Due: “Mi aspettavano e mi picchiavano”

Elisa Toffoli, meglio conosciuta con il nome Elisa, durante un’intervista al programma “I Lunatici”, si è lasciata andare ad un racconto del tutto inedito della sua vita. La cantante triestina, infatti, ha raccontato di aver subito delle violenza fisiche. Era, infatti, alle elementari. E, a causa della sua bassa statura, era presa di mira da una coppia di fratelli. “Mi aspettavano nella via più isolata. E mi davano un sacco di botte sugli stinchi”, queste sono le parole che utilizza Elisa per raccontare quei tragici momenti. Un vero e proprio incubo, insomma.

Elisa Toffoli si rivela: “Ecco come ho iniziato a cantare”

Dopo aver raccontato di questa bruttissima parentesi della sua vita, Elisa ritorna ad emozionarsi. Ma questa volta per qualcosa di veramente bello e speciale. Ricorda, infatti, come ha iniziato a cantare e a sviluppare questa sua passione. “Una mia amica doveva andare a Karaoke (programma condotto da Fiorello). Ma alla fine si è ammalata e mi sono presentata io. Avevo solo 15 anni”, così racconta i suoi esordi. E, possiamo confermarlo, da quel momento, cara Elisa, nessuno più ti ha fermata!